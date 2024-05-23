Сочи и Ханты-Мансийск свяжут прямыми рейсами

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Летом 2024 года популярный авиаперевозчик запустит прямые рейсы по маршруту Ханты-Мансийск — Сочи

С 4 июня авиакомпания Utair запустит прямые рейсы между Ханты-Мансийском и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Читайте также:

Полеты будут выполнять по вторникам по расписанию:

  • вылет из Сочи — в 10:15;
  • из Ханты-Мансийска — в 18:00.

 Время в пути составит 4 часа 40 минут.

Ханты-Мансийск — столица Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Город считается одним из старейших в Западной Сибири. Он расположен на семи холмах в 20 километрах от слияния Оби и Иртыша. Согласно данным 2020 года, в городе проживают больше 100 тыс. человек. Ханты-Мансийск находится в часовом поясе GMT+5, разница с Москвой составляет +2 часа.

Напомним, что в марте 2024 года Минеральные Воды и Ханты-Мансийск связали прямыми рейсами.

Как писали ранее Юга.ру, между Сочи и Нижневартовском (Ханты-Мансийский автономный округ) запустят прямые рейсы.

Авиация Аэропорты путешествия Сочи

Новости

Сочи и Ханты-Мансийск свяжут прямыми рейсами
Краснодарский край вошел в топ-20 рейтинга регионов по созданию качественной среды
В Краснодаре состоится театрализованный концерт «Вам письмо»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Опасный метод» про Фрейда и Юнга
В Краснодаре состоится читка пьесы «Человек из Подольска»
В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Питера Гринуэя

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в парке «Краснодар» без очереди
Вчера, 15:21
Как попасть в Японский сад в парке «Краснодар» без очереди
Бронируем столик в ресторане «Рётэй»
Свопы, сертификаты и абонемент на 12 вывозов «Экомобиля»
21 мая, 20:26
Свопы, сертификаты и абонемент на 12 вывозов «Экомобиля»
«Чистая среда» отметит день рождения в Краснодаре
В Краснодаре впервые перепроверили работы отличников «Тотального диктанта»
21 мая, 17:21
В Краснодаре впервые перепроверили работы отличников «Тотального диктанта»
С чем это связано?

Реклама на сайте