Сочи и Ханты-Мансийск свяжут прямыми рейсами
Летом 2024 года популярный авиаперевозчик запустит прямые рейсы по маршруту Ханты-Мансийск — Сочи
С 4 июня авиакомпания Utair запустит прямые рейсы между Ханты-Мансийском и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
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Полеты будут выполнять по вторникам по расписанию:
- вылет из Сочи — в 10:15;
- из Ханты-Мансийска — в 18:00.
Время в пути составит 4 часа 40 минут.
Ханты-Мансийск — столица Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Город считается одним из старейших в Западной Сибири. Он расположен на семи холмах в 20 километрах от слияния Оби и Иртыша. Согласно данным 2020 года, в городе проживают больше 100 тыс. человек. Ханты-Мансийск находится в часовом поясе GMT+5, разница с Москвой составляет +2 часа.
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