Банк Уралсиб поднял ставки по рублевым вкладам

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход», «Комфорт», «Комфорт Плюс» и «Почетный пенсионер»

Максимальная доходность в линейке указанных вкладов — 17% годовых* с капитализацией. Ее могут получить новые клиенты банка, разместившие на вкладе «Доход» от 2 млн до 7 млн рублей на 181 день.

Новые ставки по вкладу «Доход» — от 13,66 до 16,11% годовых (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада) с учетом капитализации процентов. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Деньги можно разместить на 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней.

Доходность по вкладу «Комфорт» — от 11,85 до 14,98% годовых с капитализацией (также в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев Premium Light — от 1 до 10 млн рублей включительно, Premium — от 2 до 100 млн рублей включительно и Private — от 2 до 300 млн рублей включительно. Сроки размещения вклада — 91, 181 или 367 дней.

По вкладу «Комфорт Плюс» можно получить от 14,85 до 15,20% годовых без капитализации. Процентная ставка по вкладу привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. С даты изменения Банком России размера ключевой ставки меняется и процентная ставка по вкладу — без пересчета за предыдущие периоды. На таком вкладе можно разместить от от 2 млн до 300 млн рублей включительно на 91, 181 или 367 дней.

Читайте также: Уралсиб запустил вклад с плавающей процентной ставкой

Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» — от 15,08 до 15,90% годовых (в зависимости от срока вклада) с капитализацией процентов. На вкладе можно разместить от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно на 121, 181, 367 и 732 дня.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

*Ставка 17% с капитализацией действует для новых клиентов на вкладах «Доход» и «Доход Premium» при сумме вклада от 2 до 7 млн рублей включительно, размещенного на срок 181 день. Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно.