Фонд «ТОЧНО Добро» подарит Краснодару новые спортивные и игровые площадки

Благотворительный фонд «ТОЧНО Добро» (основатель — Николай Амосов) построит новые спортивные и игровые площадки на территории ЖК «Империал» в Краснодаре

Более 30 млн рублей фонд направит на обновление прогулочной, игровой и спортивной зон в ЖК «Империал» — первом проекте девелопера.

На территории комплекса появится больше зеленых зон, скамеек, качелей и пергол. Для детей оборудуют игровую зону с горками и лабиринтами. Прежнее резиновое покрытие на площадке заменят на еще более безопасное с нормативной высотой.

Масштабная реконструкция ждет спортивную зону. На футбольном поле смонтируют искусственный газон и дополнительное освещение, обновят ограждение. На баскетбольной площадке появится новое покрытие. В воркаут-зоне установят 10 новых сертифицированных тренажеров, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. На оборудование нанесут QR-код со ссылкой на видеоинструкцию с упражнениями.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

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Достроить площадки в ЖК «Империал» планируют в июле этого года. Фонд не только подарит их городу, но и будет организовывать здесь мероприятия и соревнования по дворовым играм.

«ТОЧНО Добро» также планирует реконструировать всю пешеходную зону бульвара «Бородинский» — от фитнес-клуба Balance до ЖК «Сказка Град».