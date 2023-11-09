Программисты Краснодарского края готовят соцсеть для отзывов на управляющие компании и ЖКХ

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Программисты из Новороссийска готовят к релизу новую социальную сеть Black List (BL)

Основатель социальной сети Григорий Калиниченко рассказал Юга.ру подробнее о сервисе Black List (BL). Его планируют запустить в декабре 2023 года.

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BL — социальная сеть или коммьюнити-сообщество, созданное для улучшения сервиса коммерческих предприятий, муниципальных служб и управляющих компаний России.

Приложение BL должно помогать быстро находить негативные факторы бизнеса. Оно позволит ускорить коммуникацию между клиентами и компаниями. Пользователь сможет сообщить о проблеме или некачественном обслуживании, а компания — откликнуться.

В сервисе запланированы тематические сообщества, официальные ответы от коммунальных служб, управляющих компаний и других госучреждений.

«У нас нет единой цифровой среды для улучшения сервиса по всей стране и странам СНГ, а данное приложение эту проблему решает. Собрать такой сервис дорого, поэтому я обратился к общественному деятелю Ташматому Илье для сбора команды и ресурсов. Нам удалось собрать команду программистов из Краснодарского края, что позволило за 4 месяца сделать такой сервис», — поделился разработчик.

Как сообщали ранее Юга.ру, в конце октября юге России три дня сбоил Telegram. Подробнее читайте здесь.

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