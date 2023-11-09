Программисты Краснодарского края готовят соцсеть для отзывов на управляющие компании и ЖКХ

Основатель социальной сети Григорий Калиниченко рассказал Юга.ру подробнее о сервисе Black List (BL). Его планируют запустить в декабре 2023 года.

BL — социальная сеть или коммьюнити-сообщество, созданное для улучшения сервиса коммерческих предприятий, муниципальных служб и управляющих компаний России.



Приложение BL должно помогать быстро находить негативные факторы бизнеса. Оно позволит ускорить коммуникацию между клиентами и компаниями. Пользователь сможет сообщить о проблеме или некачественном обслуживании, а компания — откликнуться.

В сервисе запланированы тематические сообщества, официальные ответы от коммунальных служб, управляющих компаний и других госучреждений.