Для школьников Кубани организуют экскурсии по старинному женскому монастырю

Первый в Краснодарском крае женский монастырь откроет экскурсии для школьников на месте основания обители

Проект Марие-Магдалининского монастыря стал одним из 133 проектов-победителей среди 74 регионов РФ и двух зарубежных стран. Он направлен на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения Краснодарского края через знакомство с историей обители, деяний сестер и священнослужителей и черноморцев-казаков.

По проекту для школьников Кубани от 11 до 15 лет организуют экскурсии в хуторе Димитрова Тимашевского района на месте основания обители монастыря. Там создадут историческую комнату, где представят старинные фотографии и документальные материалы. Объект планируют включить в туристический маршрут.

В середине XIX века между станицами Тимашевской и Роговской Краснодарского края основали женский монастырь в честь Марии Магдалины. Его создание инициировал наказной атаман Черноморского казачьего войска, генерал Григорий Рашпиль.



В распоряжении монастыря было 850 гектаров земли: хлебные поля, пасека, рыбный пруд, кирпичный завод, ветряные мельницы, хлебопекарня, гостиницы для странников и больница с аптекой. В 1910 там создали детский исправительный приют. До революции 1917 года монастырь являлся экономическим, просветительским и духовным центром. После все было разрушено, погибли несколько монахинь. Также убили священника Григория Никольского. В 2019 году его канонизировали.

Настоятельница Марие-Магдалининского монастыря игумения Тавифа (Зоро)

«Прошло уже более 175 лет с основания Черноморской Марие-Магдалининской женской пустыни — первого женского монастыря на Кубани, преемником которого является наша обитель. Когда в 1995 году началось восстановление монастыря, историческая территория которого находилась в колхозной собственности, было решено возродить его в станице Роговской. Лишь годы спустя была передана небольшая часть исторического участка. От огромной обители сохранилось лишь двухэтажное здание трапезной 1910 года постройки и два хозяйственных помещения. Сегодня дореволюционный корпус находится в катастрофическом состоянии: под давлением тяжелой кровли разрушаются стены, отсутствует гидроизоляция, необходима замена окон и масштабные отделочные работы. После реконструкции в здании планируется разместить церковно-исторический музей и классы школы для детей. Также разрабатывают проект для строительства храма», — рассказала настоятельница Марие-Магдалининского монастыря игумения Тавифа (Зоро).

© Фото Александра Деревщукова

Объем необходимого финансирования женского монастыря специалисты оценили в 27 млн рублей. Эта сумма необходима для укрепления стен, реставрации фасада, изготовления и установки пластиковых окон.



«Мы возрождаем не только стены, важным проектом для нас является создание Духовно-просветительского центра на этой территории. Первым шагом к этой цели стала победа в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива-2024», — уточнила настоятельница. 19 мая 2024 года в обители отметят День святых жен-мироносиц. В этот праздник можно побывать на Божественной Литургии, подать записки о близких, посетить окрестности монастыря, а также увидеть историческое место, где он был основан, попробовать натуральные продукты и приобрести лекарственные травы. Их сбором занимаются насельницы монастыря по рецептам старца и духовного отца схиархимандрита Георгия (Савва).

© Фото Алексея Бусарова

Женский монастырь находится по адресу: Тимашевский район, Роговское сельское поселение, станица Роговская, улица Кирова, 162. Узнать больше информации можно на сайте.