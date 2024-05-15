В мае 2024 года портфель кредитов по ипотеке российского банка превысил 100 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

С начала 2024 года ипотечный кредитный портфель физлиц российского банка увеличился на 10% и в мае превысил 100 млрд рублей

С начала 2024 года банк РНКБ выдал около 3 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 13,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос заемщиков увеличился на четверть (2365 кредитов на 9,5 млрд рублей).

В 2024 году 74% всех ипотечных кредитов банк выдал по льготным госпрограмм поддержки ипотечного кредитования. С начала года общая сумма кредитов по сниженным процентным ставкам достигла 10,2 млрд рублей.

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«Высокий спрос на ипотечное кредитование связан в том числе с ожиданием завершения одной из самых востребованных льготных ипотечных программ в июле 2024 года», — рассказал директор департамента розничного бизнеса банка Александр Козинкин. 

В банке сообщили, что почти 60% заявок на получение ипотечного кредита в РНКБ подаются онлайн. Более 90% кредитов на приобретение жилья в новостройках и 66% кредитов на покупку квартир на вторичном рынке оформляются в электронном формате. При этом в 20% всех сделок для первоначального взноса используют материнский капитал. При подготовке ипотечной сделки клиент может передавать все документы в банк онлайн через чат мобильного приложения.

По данным экспертов, в 2024 году средний чек увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 4,6 млн рублей. Средний возраст заемщика составил 38 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

Напомним, что российский банк зафиксировал рост количества вкладов на 70% в 2024 году.

Как писали ранее Юга.ру, средний размер кредита на жилье в Краснодарском крае и Крыму вырос на 15% .

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