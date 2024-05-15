На курорте «Роза Хутор» открыли для посещения парк водопадов «Менделиха»

Парк водопадов «Менделиха» расположен на южном склоне хребта Аибга. Территория насчитывает семь водопадов, среди них — Золотой» (77 метров). Парк начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс» (1470 метров над уровнем моря). В нем проложили специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудовали смотровые площадки, локации для фото, а также зоны для отдыха.

Позже, исходя из погодных условий, для гостей курорта «Роза Хутор» полностью откроют Среднее и Большое кольца парка. Протяженность маршрута составляет четыре километра и занимает около 4,5 часов. «Менделиха» работает ежедневно (в зависимости от погоды) с 10:00, последний выход на маршрут — в 16:20.

Парк водопадов назван по имени реки, протекающей по ущелью. При этом река Менделиха получила свое название в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. В 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аигба. Мендели разводили лошадей, пасли скот, собирали урожай в заброшенных садах, сеяли рожь, просо, построили водяную мельницу, а глава семьи был местным сельским старостой.

Также 15 мая на «Роза Хутор» открыли пешеходные маршруты «Озерный траверс» (от Горной Олимпийской деревни до нижней станции «Волчья скала»), «Тропа Йети» (от Йети Парка до ГОД), «Тропа B-One» (от «Беседки» до ГОД). Всего в этом летнем сезоне будет работать 29 пеших троп. Новинкой станет маршрут «Путь к альпакам» — от Горной Олимпийской деревни к «Пача Мама» протяженностью около километра. Все тропы будут запускать постепенно. В июне планируют открыть все. Расположенный в горах кемпинг «Нахазо» и маршруты вокруг него начнут работать с 1 июля.

В 2024 году гости «Роза Хутор» смогут приобрести прогулочный билет с гидом, который будет рассказывать о достопримечательностях курорта на станциях канатных дорог. Кроме пеших троп, работают несколько велосипедных маршрутов. Для любителей велопрогулок в мае планируют предложить комбинированный тариф «Вело-пасс + прокат электровелосипеда».