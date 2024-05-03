В Майкопе построят 13 многоквартирных домов. Четверть жилья выделят детям-сиротам

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом комплексного развития восточной части Майкопа

В новом жилом квартале за микрорайоном Восход строят многоквартирные дома. Всего их будет 13 — с торговыми площадями, парковками и благоустроенной прилегающей территорией.

Общая площадь застройки — 14 га, жилой фонд займет 73,8 тыс. кв. метров. Как отметил глава региона, не менее 25% квартир выделят детям-сиротам.

«Главное, чтобы будущие новоселы были рады приобретению. С учетом стратегических планов региона в сфере туризма, уверен, эта территория будет дополнять наши возможности. Живописные места, современная инфраструктура и близость к туристическим объектам играет большую роль», — считает Мурат Кумпилов.

Для развития социальной инфраструктуры в микрорайоне планируют построить новое здание МФЦ и современную школу на 1100 мест. Уже работают детсад и поликлиника. Комплексное развитие территорий предполагает создание новых общественных локаций, поэтому на территории комплекса должен появится парк «Патриот».

Подрядчик проекта — СЗ «ОБД». Подводящую инфраструктуру — котельную, системы водоснабжения и водоотведения, теплотрассы и электрику — обеспечило ГБУ РА «Стройзаказчик».

Руководство строительной компании отмечает, что всего предполагают сдать более 2,1 тыс. квартир, в сентябре этого года достроят литер №5. Квартиры со внутренней отделкой оборудуют счетчиками, кухонной плитой, сантехникой, межкомнатными дверьми, остеклят балконы и лоджии.