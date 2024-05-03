Краснодарцы стали чаще выезжать на природу и изучать садово-огородные лайфхаки — исследование
В апреле трафик на сайты с садово-огородной тематикой в Краснодарском крае вырос на 40% в сравнении с мартом
Об этом сообщили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные пользовательских обращений к популярным сайтам в категории «Садоводство».
Чаще южане узнают секреты посадок на платформе клуба любителей дачи 7dach.ru, на ресурсе с полезными советами ogorod.ru и экспертной площадке antonovsad.ru. На этих сайтах в апреле зафиксировали максимальный объем дата-трафика из края.
Также огородные хитрости становятся востребованными на видеохостингах. Трафик на Rutube и YouTube пользователей из региона за месяц увеличился на 10%. В основном дачные лайфхаки смотрят по четвергам и пятницам — перед поездкой за город.
Выезжать на природу жители городов Кубани стали с середины весны: в апреле поездки за город по выходным увеличивались в среднем на 21%. Чаще абоненты крупных городов края едут в Кореновск, Тимашевск, Темрюк, Варениковскую, Динскую, Титаровскую, Анастасиевскую и Раевскую.
Весеннее обострение:
«С наступлением тепла горожане отдают предпочтение поездкам в дачные поселки и садовые товарищества, некоторые даже переезжают на несколько месяцев в села и деревни. С начала года мы подготовили к нагрузке сеть в Новокубанском, Динском, Ейском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Лабинском, Тимашевском, Славянском, Апшеронском и других районах края. Благодаря этому еще большему числу жителей стал доступен высокоскоростной мобильный интернет. А значит смотреть видеоролики по подготовке огорода, делиться фотографиями первых ростков и пользоваться сайтами и приложениями теперь еще комфортнее», — отмечает директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.
Ранее МегаФон выяснил, что южане также стали чаще интересоваться космосом. Наибольший рост трафика зафиксировали на сайте музея-заповедника Юрия Гагарина — пользователи из Краснодарского края заходили на него в 21 раз чаще, чем годом ранее.