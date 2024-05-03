Краснодарцы стали чаще выезжать на природу и изучать садово-огородные лайфхаки — исследование

В апреле трафик на сайты с садово-огородной тематикой в Краснодарском крае вырос на 40% в сравнении с мартом

Об этом сообщили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные пользовательских обращений к популярным сайтам в категории «Садоводство».

Чаще южане узнают секреты посадок на платформе клуба любителей дачи 7dach.ru, на ресурсе с полезными советами ogorod.ru и экспертной площадке antonovsad.ru. На этих сайтах в апреле зафиксировали максимальный объем дата-трафика из края.

Также огородные хитрости становятся востребованными на видеохостингах. Трафик на Rutube и YouTube пользователей из региона за месяц увеличился на 10%. В основном дачные лайфхаки смотрят по четвергам и пятницам — перед поездкой за город.