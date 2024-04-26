Автокредит без первоначального взноса банка Уралсиб попал в топ-10 лучших в России

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YFSat
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Тариф «Оптимальный» банка Уралсиб вошел в десятку лучших программ автокредитования без первоначального взноса за апрель

Портал Выберу.ру сравнил предложения российских банков-автокредиторов из топ-100 по объемам кредитования на 1 марта 2024 года. 

Эксперты проанализировали:

  • процентные ставки по кредиту и их диапазон;
  • полную стоимость кредита, размеры ежемесячных платежей, срок кредитования и максимальную сумму;
  • условия снижения ставки, включая платную опцию;
  • требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов и другие параметры.

В офисе Уралсиба или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 8 лет. 

Узнать подробности об автокредитовании и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Ранее в топ-10 самых выгодных в России попал кредит Уралсиба на подержанные авто. 

По итогам прошлого года банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом — с 29,3 до 33,8 млрд рублей.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111  

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