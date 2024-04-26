Автокредит без первоначального взноса банка Уралсиб попал в топ-10 лучших в России

Тариф «Оптимальный» банка Уралсиб вошел в десятку лучших программ автокредитования без первоначального взноса за апрель

Портал Выберу.ру сравнил предложения российских банков-автокредиторов из топ-100 по объемам кредитования на 1 марта 2024 года.

Эксперты проанализировали: процентные ставки по кредиту и их диапазон;

полную стоимость кредита, размеры ежемесячных платежей, срок кредитования и максимальную сумму;

условия снижения ставки, включая платную опцию;

требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов и другие параметры.

В офисе Уралсиба или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 8 лет.

Узнать подробности об автокредитовании и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Ранее в топ-10 самых выгодных в России попал кредит Уралсиба на подержанные авто. По итогам прошлого года банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом — с 29,3 до 33,8 млрд рублей.