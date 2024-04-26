К майским праздникам в аэропорту Сочи почти на 40% ускорился интернет МегаФона

МегаФон увеличил зону покрытия высокоскоростной сетью внутри и вокруг аэропорта Сочи

Для этого определили места с высокой нагрузкой и растущей активностью в интернете и увеличили емкость сети в этих локациях. Решение позволило нарастить скорость передачи данных в гаджетах путешественников.

Обновленные скорости теперь позволяют абонентам, вылетающим из международного аэропорта Сочи, загрузить пару серий любимого сериала или полнометражный фильм для просмотра во время полёта. Сделать это можно на всех этапах посадки в самолёт, до перевода устройства в авиарежим.

Аналитики МегаФона посчитали, что за год потребление интернет трафика в сочинской воздушной гавани увеличилось в 2 раза. Самые востребованные сервисы в ожидании вылета — соцсети и мессенджеры. На общение абоненты расходуют 42% от общего объёма данных. На вершине рейтинга — «ВКонтакте» и Telegram. Треть информации приходится на видеохостинги и онлайн-кинотеатры.

Пассажиры также часто обращаются к музыкальным платформам, банковским приложениям, навигаторам, игровым сайтам.

«Смартфон — полезный спутник летающих путешественников. Он помогает скоротать время, решить рабочие вопросы, проверить информацию о рейсе, найти на карте нужную локацию. В ближайшие праздники город ожидает встретить около 340 тыс. туристов. Поэтому мы провели работы по улучшению качества и стабильности сигнала не только для пассажиров, но и для сотрудников аэродромной службы, которым необходимо оставаться на связи в течении всего рабочего времени», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

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Более 65% интернет-трафика в аэропорту приходится на гостей из других регионов страны. Чаще авиатранспортом в Сочи добирались абоненты оператора из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Сургута, Тюмени, Уфы и Казани. Суммарный трафик за почти 4 месяца этого года — 215 ТБ данных. Такого объема хватит на беспрерывное прослушивание 54 млн музыкальных треков.