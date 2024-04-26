Жители Краснодарского края смогут оформлять выход на пенсию дистанционно или в офисах банка

Жителям Краснодарского края больше не обязательно посещать МФЦ или Социальный фонд России, чтобы оформить заявления о выходе на пенсию

Оба заявления — на назначение пенсии и на получение выплат — можно оформить в офисах Сбера или онлайн в мобильном приложении банка. Первый документ подтверждает готовность получать выплаты в СФР, а второй — необходимость перечисления средств на определённый счёт.

Подать заявления нужно за 30 дней до выхода на заслуженный отдых.

Что нужно краснодарцам для достойной жизни на пенсии:

Сотрудники офисов Сбера помогут бесплатно оформить оба документа и расскажут, как пользоваться пенсионной картой с бесплатным обслуживанием для оплаты ЖКХ без комиссии.

Создать и отправить заявление на назначение пенсии в СФР можно также через мобильное приложение банка. Для этого нужно найти в поиске «Назначение пенсии», заполнить форму и подтвердить отправку заявки. В этом случае пенсионеру не придется покидать дом — достаточно открыть приложение и следовать инструкциям.

В офисах и приложениях других банков подобные услуги пока не появились.