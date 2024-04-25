В Краснодаре состоится премьера спектакля «Человечки»
В краснодарском частном театре «Мой» 27 и 28 апреля пройдут премьерные показы спектакля «Человечки» (18+)
Жанр создатели определили как сдержанную истерику по поводу жизни, смерти и истины, которую страшно признать. В основе постановки лежит пьеса Яны Добревой Песочные человечки.
Четыре героини ищут надежду, выход, повод для жизни, но совершенно не видят этого у себя под носом и в самих себе — слишком много времени и сил уходит на имитацию жизни.
Режиссером выступил Александр Савченко. Роли исполняют Светлана Вайсхайм, Екатерина Мединская, Ангелина Калашникова и Анастасия Юрова.
27 апреля спектакль покажут в 19:00, а 28 апреля — в 18:00. Стоимость билетов от 1200 рублей, забронировать можно по телефону +7 (918) 938-28-42.
Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро Галерея» 27 апреля состоится показ отреставрированной 4К-версии культового фильма Жан-Люка Годара «Жить своей жизнью».