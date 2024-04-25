В Краснодаре состоится премьера спектакля «Человечки»

Жанр создатели определили как сдержанную истерику по поводу жизни, смерти и истины, которую страшно признать. В основе постановки лежит пьеса Яны Добревой Песочные человечки.

Четыре героини ищут надежду, выход, повод для жизни, но совершенно не видят этого у себя под носом и в самих себе — слишком много времени и сил уходит на имитацию жизни.

Режиссером выступил Александр Савченко. Роли исполняют Светлана Вайсхайм, Екатерина Мединская, Ангелина Калашникова и Анастасия Юрова.

27 апреля спектакль покажут в 19:00, а 28 апреля — в 18:00. Стоимость билетов от 1200 рублей, забронировать можно по телефону +7 (918) 938-28-42.