В Краснодарском крае ищут чтеца стихов крабам. За что предлагают 300 тыс. рублей в месяц?

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя xb100 с сайта freepik.com
    © Фото пользователя xb100 с сайта freepik.com

Ресторан Краснодарского края опубликовал вакансию с предложением читать стихи крабам

Один из ресторанов в Сочи опубликовал необычную вакансию. Заведение находится в поисках чтеца стихов для крабов. За такую работу предлагают от 300 тыс. рублей до вычета налогов. Предложение появилось на популярном сайте по поиску работы.

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«По проекту, приуроченному к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, ресторан ищет профессионального чтеца стихотворений для живых крабов. Крабы впоследствии будут приготовлены в ресторане. Штатная позиция должна существенно повысить культурный уровень ракообразных, что окажет значительное влияние на итоговый вкус блюда», — сказано в вакансии.

Обязанности кандидата:

  • Художественное чтение стихов около аквариума с крабами.
  • Участие в формирование поэтического плана на месяц. Просьба — больше стихов о любви и приключениях, меньше о судьбе, море и фатализме.
  • Сбор и анализ обратной связи об изменении вкуса мяса крабов от шеф-повара.
  • Делать основной упор на творчество Пушкина. Но инициатива расширить культурный кругозор крабов приветствуется.

Что ждут от чтеца?

  • высшее профильное образование ведущих художественных и культурных ВУЗов России;
  • любовь к поэзии и творчеству Пушкина;
  • умение организовывать успешную коммуникацию с людьми и ракообразными;
  • поставленный голос и навыки актерского мастерства;
  • наличие опыта в аналогичной должности от 2-х и более лет;
  • приветствуется рекомендация от Николая Дроздова, ведущего телепередачи «В мире животных».

Читать стихи крабам нужно по графику 2/2 с 15:00 до 03:00. Также ресторан предлагает трансфер, абонемент в библиотеку, двухразовое питание, скидки и бонусы в партнерских компаниях, ДМС после работы в компании от полугода, командировки на Дальний Восток.

Как писали ранее Юга.ру, жителям Краснодара для полного счастья нужно 222 тыс. рублей в месяц.

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