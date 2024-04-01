В Краснодарском крае ищут чтеца стихов крабам. За что предлагают 300 тыс. рублей в месяц?

Один из ресторанов в Сочи опубликовал необычную вакансию. Заведение находится в поисках чтеца стихов для крабов. За такую работу предлагают от 300 тыс. рублей до вычета налогов. Предложение появилось на популярном сайте по поиску работы.

«По проекту, приуроченному к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, ресторан ищет профессионального чтеца стихотворений для живых крабов. Крабы впоследствии будут приготовлены в ресторане. Штатная позиция должна существенно повысить культурный уровень ракообразных, что окажет значительное влияние на итоговый вкус блюда», — сказано в вакансии.



Обязанности кандидата:

Художественное чтение стихов около аквариума с крабами.

Участие в формирование поэтического плана на месяц. Просьба — больше стихов о любви и приключениях, меньше о судьбе, море и фатализме.

Сбор и анализ обратной связи об изменении вкуса мяса крабов от шеф-повара.

Делать основной упор на творчество Пушкина. Но инициатива расширить культурный кругозор крабов приветствуется.

Что ждут от чтеца?

высшее профильное образование ведущих художественных и культурных ВУЗов России;

любовь к поэзии и творчеству Пушкина;

умение организовывать успешную коммуникацию с людьми и ракообразными;

поставленный голос и навыки актерского мастерства;

наличие опыта в аналогичной должности от 2-х и более лет;

приветствуется рекомендация от Николая Дроздова, ведущего телепередачи «В мире животных».

Читать стихи крабам нужно по графику 2/2 с 15:00 до 03:00. Также ресторан предлагает трансфер, абонемент в библиотеку, двухразовое питание, скидки и бонусы в партнерских компаниях, ДМС после работы в компании от полугода, командировки на Дальний Восток.