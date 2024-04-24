В населенных пунктах по пути к Черному и Азовскому морям заработал скоростной интернет МегаФона

МегаФон запустил новые телеком-объекты в 9 населенных пунктах по пути к Черному и Азовскому морям

Доступ к онлайн-сервисам на скорости около 50 Мбит/c получили жители 7 населенных пунктов на пути к двум морям, а именно:

поселок Морской (Ейский район);

поселок Голубая Нива и село Ачуево (Славянский район);

хутор Куток (Анапа);

хутор Армянский (Крымский район);

хутор Белый (Темрюкский район);

хутор Дюрсо (Новороссийск).

Быстрый мобильный интернет МегаФона заработал и в горах — в станице Баговской (Мостовской район) и поселке Станционный (Апшеронский район). Удаленный формат работы, обращения в госуслугах, банковские приложения и решение других повседневных задач, по словам оператора, станут комфортнее.