В населенных пунктах по пути к Черному и Азовскому морям заработал скоростной интернет МегаФона

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Краснодарский край

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  • © Фото user17015586, freepik.com
    © Фото user17015586, freepik.com

МегаФон запустил новые телеком-объекты в 9 населенных пунктах по пути к Черному и Азовскому морям

Доступ к онлайн-сервисам на скорости около 50 Мбит/c получили жители 7 населенных пунктов на пути к двум морям, а именно:

  • поселок Морской (Ейский район);
  • поселок Голубая Нива и село Ачуево (Славянский район);
  • хутор Куток (Анапа);
  • хутор Армянский (Крымский район);
  • хутор Белый (Темрюкский район);
  • хутор Дюрсо (Новороссийск).

Быстрый мобильный интернет МегаФона заработал и в горах — в станице Баговской (Мостовской район) и поселке Станционный (Апшеронский район). Удаленный формат работы, обращения в госуслугах, банковские приложения и решение других повседневных задач, по словам оператора, станут комфортнее.

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«С каждым годом в Краснодарском крае становится больше мест притяжения. Одни приезжают, чтобы повидаться с близкими, другие отправляются за активным досугом, а третьи заинтересованы в оздоровительных процедурах. Нам важно, чтобы каждый абонент в любой момент мог позвонить близким или в экстренные службы, выйти в сеть, узнать новости. Поэтому мы продолжаем повсеместно развивать сеть как в городах, так и в поселках, станицах, хуторах», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

Новая инфраструктура также обеспечила абонентам доступ к технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в сети. Соединение устанавливается за пару секунд. По данным оператора, жители и гости края в конце апреля пользовались цифровым общением на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарный трафик составил свыше 775 млн минут в месяц, или 1,5 века беспрерывных разговоров.

Ранее губернатор Краснодарского края рассказал, что новое направление трассы А-289 сократит путь от Краснодара до Крымского моста до двух часов.

Азовское море Анапа Апшеронский район дорога на курорт Дороги Ейский район Интернет Крымский район МегаФон Мостовский район Новороссийск Славянский район Темрюкский район Черное море

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