В населенных пунктах по пути к Черному и Азовскому морям заработал скоростной интернет МегаФона
МегаФон запустил новые телеком-объекты в 9 населенных пунктах по пути к Черному и Азовскому морям
Доступ к онлайн-сервисам на скорости около 50 Мбит/c получили жители 7 населенных пунктов на пути к двум морям, а именно:
- поселок Морской (Ейский район);
- поселок Голубая Нива и село Ачуево (Славянский район);
- хутор Куток (Анапа);
- хутор Армянский (Крымский район);
- хутор Белый (Темрюкский район);
- хутор Дюрсо (Новороссийск).
Быстрый мобильный интернет МегаФона заработал и в горах — в станице Баговской (Мостовской район) и поселке Станционный (Апшеронский район). Удаленный формат работы, обращения в госуслугах, банковские приложения и решение других повседневных задач, по словам оператора, станут комфортнее.
«С каждым годом в Краснодарском крае становится больше мест притяжения. Одни приезжают, чтобы повидаться с близкими, другие отправляются за активным досугом, а третьи заинтересованы в оздоровительных процедурах. Нам важно, чтобы каждый абонент в любой момент мог позвонить близким или в экстренные службы, выйти в сеть, узнать новости. Поэтому мы продолжаем повсеместно развивать сеть как в городах, так и в поселках, станицах, хуторах», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.
Новая инфраструктура также обеспечила абонентам доступ к технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в сети. Соединение устанавливается за пару секунд. По данным оператора, жители и гости края в конце апреля пользовались цифровым общением на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарный трафик составил свыше 775 млн минут в месяц, или 1,5 века беспрерывных разговоров.
Ранее губернатор Краснодарского края рассказал, что новое направление трассы А-289 сократит путь от Краснодара до Крымского моста до двух часов.