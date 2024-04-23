Больше 70 тысяч частных домов Адыгеи подключили к оптическому интернету «Ростелекома»

«Ростелеком» охватил оптическим интернетом 70 тысяч частных домовладений в Адыгее

В 2023 году провайдер обеспечил возможность подключения к оптическому интернету в 10 населенных пунктах республики более чем 7 тыс. семей, а за четыре месяца 2024-го к ним добавились еще 3,5 тыс. домовладений в двух локациях.

«Специфика рынка телеком-услуг в Адыгее — в высокой доле частного сектора относительно многоквартирных домов. Поэтому особенно значимо, что жители городов, поселков и сел, живущие в собственных домах, получают возможность подключаться к современному и стабильному интернету, пользоваться пакетными предложениями и цифровыми сервисами. В этом заключается социальный подход нашей компании при прокладке новых оптических линий», — прокомментировал заместитель директора Краснодарского филиала «Ростелекома» в Адыгее Азамат Бжемухов.

Во всех семи районах республики построили сетевую магистральную инфраструктуру общей протяженностью более 1,5 тыс. км, из них около 120 км — в 2023 году, в первом квартале 2024 года к ним добавилось еще 10 км оптики в Гиагинском и Майкопском районах.

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«Интернет сегодня везде нужен. У нас дети учатся в школе на удаленке‎‎. Сейчас вообще ребята продвинутые, все пользуются цифровыми сервисами. Тариф «‎Семейный»‎ нас устраивает: две тысячи минут бесплатно, интернет безлимитный, скорость 300 Мбит/с. Для нашего поселка это достижение, раньше было 15 Мбит/с. Многие соседи тоже подключились», — поделился житель поселка Каменномостского Александр Скороходов.

Помимо новых сетей в 2023 году на территории республики установили около 50 модернизированных всепогодных телеком-шкафов. Они оборудованы резервными источниками питания и систему охлаждения, защищены от осадков и взлома. Они обеспечивают бесперебойную работу широкополосных сетей за счет своей технологичности и автономности. Под их размещение муниципалитеты Адыгеи выделили земельные участки, что позволило «‎Ростелекому» вынести свое оборудование из административных и частных зданий, где оно размещалось ранее. Благодаря этому решению техническая служба компании сможет более оперативно реагировать на сбои и неполадки в сети.

«‎Ростелеком»‎ обладает самым большим покрытием широкополосного доступа в интернет в стране. Построенные линии обеспечивают высокую скорость передачи данных, охватывают новостройки, вторичное жилье, частные дома. Мы системно инвестируем в развитие и модернизацию сетей в Адыгее, прокладываем магистрали, заменяем кабели, обновляем оборудование, так как нам важно повышать качество жизни населения и отдыхающих в этом значимом регионе», — рассказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

До конца 2024 года «Ростелеком» планирует обеспечить оптикой еще 10 тыс. домов в Адыгее.

Узнать о возможности подключения к интернету от «Ростелекома» для конкретного адреса можно на сайте компании или по телефону 8-800-100-08-00.