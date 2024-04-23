ГК ТОЧНО показала трехмерные голограммы своих проектов на Всероссийском жилищном конгрессе в Сочи

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) поучаствовал во Всероссийском жилищном конгрессе в Сочи

Главное событие весны в сфере недвижимости прошло с 16 по 19 апреля на ведущей конгрессно-выставочной площадке России — в университете «Сириус».

В этом году мероприятие собрало около 10 тыс. участников и более 800 спикеров: известных политиков, руководителей крупнейших строительных компаний, агентств недвижимости, банков и страховых организаций.

Важная составляющая конгресса — экспозиции крупных девелоперов страны. На интерактивной площадке ГК ТОЧНО представила свои проекты из разных регионов России. На трехмерной голограмме девелопер показал гостям форума строящиеся жилые комплексы, сделав акцент на «морских» проектах — «Светский лес»*, (Сочи), «Барса»** (Новороссийск), «Монако»*** (Туапсе). Жюри бизнес-форума высоко оценили стенд ГК ТОЧНО и включили его в список финалистов в номинации «Самый инновационный стенд».

© Фото Дарьи Самохиной

© Фото Дарьи Самохиной

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Деловая программа конгресса включала в себя мастер-классы, тренинги и дискуссионные клубы по основным сегментам жилищного рынка: строительство, риэлторский бизнес, ипотечное кредитование и информационные ресурсы. Одним из рекордсменов по числу приглашённых экспертов стала ГК ТОЧНО. Спикерами форума стали сразу 9 сотрудников застройщика.

В секции продаж спикеры ТОЧНО провели для гостей двухчасовой мастер-класс, на котором рассказали, как создать продукт, привлекающий покупателя. Также важной темой бизнес-программы стал маркетинг. Эксперты отметили, что ТОЧНО не только строит дома, а комплексно развивает территории, меняя образ жизни людей — возводит спортивные клубы, храмы, школы и детские сады, соответствующие XXI веку и современным представлениям о комфорте, развитии и технологиях.

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Отдельное внимание уделили ситуации на рынке ипотеки. Представитель федерального девелопера ТОЧНО рассказал о том, как компании удается оставаться финансово устойчивой, как она подстраивается под требования рынка и какие ипотечные программы пользуются спросом у покупателей ТОЧНО.

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