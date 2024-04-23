В Сочи пройдет благотворительная распродажа книг в пользу центра спасения дельфинов

Жителей Сочи приглашают сдать книги, деньги с их продажи отдадут фонду спасения дельфинов «Дельфа»

В Сочи 4 и 5 мая состоится благотворительная распродажа книг в пользу фонда «Дельфа». Ее организует литературное сообщество «Бродский».⁣⁣ Мероприятия пройдут с 11:00 до 20:00 в кафе KARMA по адресу: переулок Грузинский, 2б.⁣⁣⠀

Гостей распродажи ждут лекции, мастер-классы и живая музыка. Литературное сообщество будет продавать принесенные книжки, а все вырученные средства перейдут в фонд спасения дельфинов.



Отдать книги на распродажу можно с 25 апреля по 2 мая по адресам:

переулок Грузинский, 2б;

улица Воровского, 20;

улица Горная карусель, 4б;

Олимпийский проспект, 36.

В указанных локациях принимают книги любого жанра, журналы, буклеты (желательно в хорошем состоянии).



Как сдать книги?

принести в точку сбора;

в сумке внутри оставить записку с контактами (имя, ник в телеграм, количество книг).



Каждый участник примет участие в розыгрыше подарков от партнеров.⁣⁣⠀

Все вопросы можно задать сообществу @brodskiy_tvoibro.



Напомним, что 22 апреля директор центра «Дельфа» рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей.