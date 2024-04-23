В Сочи пройдет благотворительная распродажа книг в пользу центра спасения дельфинов

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Жителей Сочи приглашают сдать книги, деньги с их продажи отдадут фонду спасения дельфинов «Дельфа»

В Сочи 4 и 5 мая состоится благотворительная распродажа книг в пользу фонда «Дельфа». Ее организует литературное сообщество «Бродский».⁣⁣ Мероприятия пройдут с 11:00 до 20:00 в кафе KARMA по адресу: переулок Грузинский, 2б.⁣⁣⠀

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Гостей распродажи ждут лекции, мастер-классы и живая музыка. Литературное сообщество будет продавать принесенные книжки, а все вырученные средства перейдут в фонд спасения дельфинов.

Отдать книги на распродажу можно с 25 апреля по 2 мая по адресам:

  • переулок Грузинский, 2б;
  • улица Воровского, 20;
  • улица Горная карусель, 4б;
  • Олимпийский проспект, 36.

В указанных локациях принимают книги любого жанра, журналы, буклеты (желательно в хорошем состоянии).

Как сдать книги? 

  • принести в точку сбора;
  • в сумке внутри оставить записку с контактами (имя, ник в телеграм, количество книг).


Каждый участник примет участие в розыгрыше подарков от партнеров.⁣⁣⠀

Все вопросы можно задать сообществу @brodskiy_tvoibro.

Напомним, что 22 апреля директор центра «Дельфа» рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей.

Как писали ранее Юга.ру, «Открытая среда» и «Локомотив-Кубань» выпустили мерч, созданный людьми с аутизмом.

Благотворительность Животные Книги Сочи Спасение

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