В Краснодаре пройдет бесплатная лекция об истории Боспорского царства

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В музее-заповеднике имени Фелицына 25 апреля состоится лекция «Боспорское царство: истоки единства судеб Крыма и Кубани» (12+)

Старший научный сотрудник отдела археологических фондов Владислав Улитин расскажет, почему Боспор Киммерийский получил именно такое название, по каким причинам впервые в истории были объединены в одном государстве оба берега Керченского пролива, благодаря какому продукту Боспорское царство достигло процветания и многие другие интересные факты.

Начало в 15:30. Посещение лекции бесплатное для всех желающих. Музей Фелицына находится по адресу улица Гимназическая, 67. Мероприятие состоится на выставке «От камня до металла. Археологическая история Краснодарского края».

Боспорское царство — античное государство в Северном Причерноморье. Столица — Пантикапей. Образовалось около 480 года до нашей эры в результате объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах, а также вхождения Синдики.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае археологи нашли древнегреческую посуду и редкие монеты. Работы провели на 12 памятниках на площади около 7 га.

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