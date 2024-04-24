В Краснодаре пройдет бесплатная лекция об истории Боспорского царства

Старший научный сотрудник отдела археологических фондов Владислав Улитин расскажет, почему Боспор Киммерийский получил именно такое название, по каким причинам впервые в истории были объединены в одном государстве оба берега Керченского пролива, благодаря какому продукту Боспорское царство достигло процветания и многие другие интересные факты.



Начало в 15:30. Посещение лекции бесплатное для всех желающих. Музей Фелицына находится по адресу улица Гимназическая, 67. Мероприятие состоится на выставке «От камня до металла. Археологическая история Краснодарского края».

Боспорское царство — античное государство в Северном Причерноморье. Столица — Пантикапей. Образовалось около 480 года до нашей эры в результате объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах, а также вхождения Синдики.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае археологи нашли древнегреческую посуду и редкие монеты. Работы провели на 12 памятниках на площади около 7 га.