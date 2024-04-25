В Краснодаре пройдет лекция «Литература без автора»
В краснодарском арт-кластере «Колос» 26 апреля состоится лекция «Литература без автора» от местного образовательного проекта «Зарядка» (18+)
Магистр филологии и преподаватель русского языка Виктория Васильева расскажем, чем современная литература отличается от той, которую мы читали в школе, почему классическая произведения сейчас мало кому интересны, может ли современный автор написать что-то новое и какая связь между словарём, кроссвордом и литературой.
На лекции Васильева вместе со слушателями рассмотрит произведения, в которых читатель становится соавтором текста и может прочитать бесконечное множество сюжетов в одной книге.
«Тема будет интересна тем, кто прочитал всю домашнюю библиотеку и ищет чего-то новенького, всем, кто хочет узнать о другой, «не школьной» литературе, а также тем, кто просто любит читать», — рассказали организаторы.
Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.
Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» 26 апреля состоится специальный показ фильма «Карина» — рекордсмена якутского кинопроката.