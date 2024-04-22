Горнолыжные курорты Сочи закроют канатные дороги на профилактику

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Сочи опубликовали график профилактики канатных дорог на горнолыжных курортах

На Красной поляне завершился горнолыжный сезон. В связи с этим канатные дороги закроют на профилактику. Об этом в своем телеграм-канале рассказала замглавы Сочи Светлана Калинина.

Курорт «Роза Хутор» завершил горнолыжный сезон:

График работы:

  • На курорте «Красная Поляна» с 5 мая по 1 июня будут закрыты канатные дороги «Цирк-2», «Чёрная Пирамида» и «Аибга». С 12 мая по 1 июня завершат работу канатные дороги «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина».
  • На курорте «Роза Хутор» до 27 апреля закрыли на профилактику канатную дорогу «Олимпия». В настоящее время работает канатная дорога «Стрела» до высоты 1600 метров. 
  • На курорте «Газпром-Альпика» все канатные дороги закрыли до 27 апреля.
  • На курорте «Газпром-Лаура» до 27 апреля канатные дороги А3 и K1-K5 закрыли для проведения регламентных работ.

Как сообщали ранее Юга.ру, жители Краснодарского края планируют потратить на летний отдых меньше, чем туристы из других регионов.

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Роза Хутор Сочи

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