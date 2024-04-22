Уралсиб запустил вклад с плавающей процентной ставкой

Ставка по вкладу «Комфорт Плюс» банка Уралсиб привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока

Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг Premium и Private в офисе Уралсиба или в онлайн-банке. Минимальная сумма — 2 млн рублей.

Процентная ставка по вкладам «Комфорт Плюс. Premium» и «Комфорт Плюс. Private» от 2 млн рублей (неснижаемый остаток) до 40 млн рублей составит: на 91 день — ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,35 процентных пункта;

на 181 день — ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,25 п.п.;

на 367 дней — ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,15 п.п..

По вкладу «Комфорт Плюс. Private» от 10 млн рублей (неснижаемый остаток) до 300 млн рублей, процентная ставка составит: на 91 день — ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,2 п.п.;

на 181 день — ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,1 п.п.;

на 367 дней — ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,0 п.п.

С даты изменения Банком России размера ключевой ставки меняется и процентная ставка по вкладу — без пересчета за предыдущие периоды.

Клиент может пополнять вклад в течение всего срока, за исключением последних 30 календарных дней, а также расходовать средства. Капитализация и продление вклада не предусмотрены. Проценты по вкладу начисляют на фактический ежедневный остаток и выплачивают ежемесячно на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада проценты по нему начисляют по ставке 0,01% годовых.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Ранее Уралсиб поднял ставки по вкладам в юанях.