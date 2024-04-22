В Краснодарском крае на платных участках трассы М-4 «Дон» повысят цены

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

ГК «Автодор» рассказала об изменении тарифов на платных участках дорог Краснодарского края

С 23 апреля на дорогах Краснодарского края повысят тарифы на проезд. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор». В релизе компании сказано, что причина повышения тарифов — инфляция.

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В ГК «Автодор» рассказали, что в среднем стоимость одного километра увеличат на 8%. В зависимости от трассы цена останется на 25-50% ниже значений, установленных законодательством. 

При этом с понедельника по четверг на автомобильных дорогах М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева» тариф будет на 10-20% дешевле, чем с пятницы по воскресенье.

Напомним, что в Краснодарском крае до 27 апреля изменили схему движения на 1492 км трассы М-4 «Дон».

Как писали ранее Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги с 27 апреля по 15 сентября введут ограничения для грузовиков.

Автомобили Дороги Транспорт Цены

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