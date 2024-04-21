Жители Краснодарского краю смогут наблюдать первый весенний звездопад

Жители и гости Краснодарского края с 15 по 29 апреля могут наблюдать метеорный поток Лириды

Пик звездопада придется в ночь с 21 на 22 апреля. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час. Время наблюдения : ночь и под утро, с 22:30 и до рассвета. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Поток образуется благодаря остаткам кометы Тэтчер. Когда она подходит близко к звезде, происходит выброс пыли и формируется орбитальный след, через который ежегодно проходит Земля. В последний раз такой мощный звездопад наблюдали в 1985 году.

Лучше всего смотреть метеорный поток Лириды подальше от городских огней, например, в горах. Наблюдению может помешать полнолуние.