Жители Краснодарского краю смогут наблюдать первый весенний звездопад
Жители и гости Краснодарского края с 15 по 29 апреля могут наблюдать метеорный поток Лириды
Пик звездопада придется в ночь с 21 на 22 апреля. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час. Время наблюдения: ночь и под утро, с 22:30 и до рассвета. Об этом сообщили в Московском планетарии.
Поток образуется благодаря остаткам кометы Тэтчер. Когда она подходит близко к звезде, происходит выброс пыли и формируется орбитальный след, через который ежегодно проходит Земля. В последний раз такой мощный звездопад наблюдали в 1985 году.
Лучше всего смотреть метеорный поток Лириды подальше от городских огней, например, в горах. Наблюдению может помешать полнолуние.
Как писали Юга.ру, недавно запущенный спутник «Ресурс-П» №4 поделился новыми снимками из космоса. В объективе космического аппарата оказались Краснодар, Анкара и Тулуза.