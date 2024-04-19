Самозанятые Кубани и Крыма стали брать больше кредитов — статистика

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Российский банк рассказал, на что брали кредиты самозанятые Краснодарского края и Крыма в январе-марте этого года

В первом квартале 2024-го самозанятые взяли в банке РНКБ около 2 млрд рублей кредитов — на 80% выше, чем годом ранее. 

Вот что они оформляли:

  • ипотеки — 1,6 млрд рублей (средний чек кредита — 4,3 млн рублей);
  • автокредиты — свыше 200 млн рублей (средний чек — 1,5 млн рублей);
  • беззалоговые потребительские кредиты наличными и займы на рефинансирование существующих — 123 млн рублей (средний чек — 600 тыс. рублей);
  • кредитные карты общим лимитом более 65 млн рублей.

В Краснодарском крае стало больше кофеен и меньше ювелирных:

По подсчетам РНКБ, количество зарегистрированных самозанятых клиентов банка превысило 85 тыс. человек, из них 54% — мужчины и 46% — женщины. Средний возраст самозанятых — 38-40 лет, а средняя сумма платежа за их товары или услуги — 7089 рублей. 

Вот топ-5 сфер, в которых работают самозанятые клиенты банка: строительство, аренда, бьюти-услуги, транспортные перевозки и консультационные услуги.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае растет онлайн-торговля и туризм.

Автомобили Банки Бизнес-сообщество Деньги Ипотека Кредитование Малый и средний бизнес РНКБ Финансы Экономика

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