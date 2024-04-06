В Новороссийске археологи обнаружили могильник эпохи средневековья

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Власти Кубани рассказали об артефактах, найденных в Новороссийске у поселка Южная Озереевка

В Новороссийске у поселка Южная Озереевка в феврале 2024 года начали раскопки объекта археологического наследия эпохи античности. Археологи изучили 3600 кв. метров памятника и обнаружили средневековый могильник. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. 

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Исследователи нашли хозяйственные ямы и каменные фундаменты строений предположительно IV–II веков до нашей эры. На могильнике изучили 34 погребения. Их совершали в могильных ямах, каменных ящиках и в виде кремаций. Также специалисты обнаружили захоронения боевых коней.

Погребения сопровождали сабли, доспехи, украшения и конская упряжь. Археологи нашли фрагменты костяной накладки лука-седла с изображением воина и птиц, а также нательный крест. Ученые изучат все артефакты и передадут в музейный фонд России. 

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Как писали ранее Юга.ру, в Новороссийске археологи нашли 22 погребения времен Боспорского царства.

Археология История Культурное наследие Наука Новороссийск

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В Новороссийске археологи обнаружили могильник эпохи средневековья
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