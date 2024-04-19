Погода в Краснодарском крае: на выходных будут дожди
Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 20-21 апреля
В регионе будет переменная облачность. В большую часть периода кратковременный дождь с грозой. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. На Черноморском побережье местами порывы могут достигать 15-24 м/с.
Температура воздуха ночью в субботу 6-11 °С, в воскресенье 10-15 °С. Днем 23-28 °С и 20-25 °С соответственно. В горах ночью 6-11 °С, днем 13-18 С°. На Черноморском побережье ночью 11-18 °С, днем 21-26 °С.
Сегодня, 10:19Где заказать необычные суши и роллы в Краснодаре
Пробуем варианты с сусальным золотом, в форме торта и бургера
17 апреля, 12:37Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
Самый простой и недорогой способ
Вчера, 15:35Космические пираты, город тайн, сеанс психоанализа
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 18 апреля