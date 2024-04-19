Погода в Краснодарском крае: на выходных будут дожди

Краснодарский край

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 20-21 апреля

В регионе будет переменная облачность. В большую часть периода кратковременный дождь с грозой. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. На Черноморском побережье местами порывы могут достигать 15-24 м/с.

Температура воздуха ночью в субботу 6-11 °С, в воскресенье 10-15 °С. Днем 23-28 °С и 20-25 °С соответственно. В горах ночью 6-11 °С, днем 13-18 С°. На Черноморском побережье ночью 11-18 °С, днем 21-26 °С.

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Погода в Краснодарском крае: на выходных будут дожди

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