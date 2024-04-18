Сайт ритейлера сообщил , что подразделение компании будет заниматья разработкой и внедрением передовых технологий на основе генеративного ИИ. Специалисты займутся решениями в областях:

Внедрение технологий повысит уровень клиентского сервиса и эффективность работы компании.

Одна из задач для компьютерного зрения в торговом зале — контроль использования тележек и корзин, который поможет определить и поддерживать их оптимальное количество для каждого магазина, снизить потери и повысить уровень обслуживания покупателей.

Технология «умного» поиска призвана улучшить релевантность выдаваемых результатов за счет поиска по описанию, синонимам, изображениям, учета транслитерации, опечаток, словоформ, неправильной раскладки и т.д.