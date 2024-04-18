«Магнит» запустил лабораторию искусственного интеллекта: она поможет контролировать корзины в залах и улучшит онлайн-поиск
Компания «Магнит» создала лабораторию искусственного интеллекта AI.Lab
Сайт ритейлера сообщил, что подразделение компании будет заниматья разработкой и внедрением передовых технологий на основе генеративного ИИ. Специалисты займутся решениями в областях:
- «умного» поиска и генерации контента,
- компьютерного зрения,
- разработки виртуальных помощников для персонала,
- гиперперсонализированных решений для коммуникации с покупателями.
«Магнит маркет»:
Внедрение технологий повысит уровень клиентского сервиса и эффективность работы компании.
Одна из задач для компьютерного зрения в торговом зале — контроль использования тележек и корзин, который поможет определить и поддерживать их оптимальное количество для каждого магазина, снизить потери и повысить уровень обслуживания покупателей.
Технология «умного» поиска призвана улучшить релевантность выдаваемых результатов за счет поиска по описанию, синонимам, изображениям, учета транслитерации, опечаток, словоформ, неправильной раскладки и т.д.
Как писали Юга.ру, «Магнит» хочет купить треть акций дальневосточного ретейлера «Самбери». По оценке экспертов, сумма сделки составит 8 млрд рублей. Подписать документы панируют летом 2024 года.