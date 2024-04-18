Жители Ставрополья потратили больше 22 млрд рублей на свое здоровье за год — статистика

Ставропольский край

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  • © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

Российский банк посчитал, сколько жители Ставропольского края потратили на фитнес, медицинские услуги и покупки в аптеках в прошлом году

По данным Сбера, в 2023 году клиенты банка на Ставрополье вложили в своё здоровье более 22,2 млрд рублей — на 16% выше, чем в 2022-м. На эту категорию трат пришлось больше половины (57%) суммы транзакций во всем СКФО.

Больше всего — 13,5 млрд рублей — жители края потратили на покупки в аптеках. На медицинские клиники ушло вдвое меньше — 6,2 млрд рублей. А на фитнес и тренажерные залы пришлось 2,5 млрд рублей — почти в 5 раз больше, чем во всех республиках СКФО.

Быстрее всего количество транзакций росло в категории «Медицинские клиники»: с 1,2 млн в 2022 году до 1,6 млн в 2023-м. На 2 млн увеличилось и число оплат в аптеках (до 22 млн раз). А вот количество покупок в фитнес-центрах и тренажерных залах на протяжении двух последних лет не меняется (684 тыс.)

Женщина с двумя детьми:

Как отметил заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов, в туристических локациях Кавминвод растет интерес к POS-терминалам с функцией оплаты улыбкой. Всего в крае работают 6,2 тыс. таких биотерминалов.

Как писали Юга.ру, в Пятигорске 20-21 апреля пройдет забег по горному маршруту.

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