Предприниматели Кубани показали свои лучшие товары и услуги на конкурсе

В Краснодаре прошел региональный этап конкурса для предпринимателей «Золотой Меркурий»

Конкурс ежегодно отмечает лучшие предприятия в различных сферах бизнеса. В этом году предприниматели представили свои лучшие образцы продукции и услуг и передовые отечественные бизнес-модели в 11 номинациях. Региональный этап конкурса организовала Торгово-промышленная палата Краснодарского края при поддержке Сбера.

Как объяснил председатель Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александр Ткаченко, само мероприятие пропагандирует идеи социальной ответственности бизнеса. Заявки на участие в конкурсе подали сотни компаний и ИП со всех районов края. Победители регионального этапа премии представят Кубань на федеральном уровне в Москве.

Как отмечают в Сбере, в 2023 году предприниматели взяли в банке 500 млрд рублей кредитов — вдвое больше, чем в прошлом году.