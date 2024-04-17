Предприниматели Кубани показали свои лучшие товары и услуги на конкурсе

Краснодарский край

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  • © Фото Виктории Мишуковой
    © Фото Виктории Мишуковой

В Краснодаре прошел региональный этап конкурса для предпринимателей «Золотой Меркурий»

Конкурс ежегодно отмечает лучшие предприятия в различных сферах бизнеса. В этом году предприниматели представили свои лучшие образцы продукции и услуг и передовые отечественные бизнес-модели в 11 номинациях. Региональный этап конкурса организовала Торгово-промышленная палата Краснодарского края при поддержке Сбера.

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Как объяснил председатель Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александр Ткаченко, само мероприятие пропагандирует идеи социальной ответственности бизнеса. Заявки на участие в конкурсе подали сотни компаний и ИП со всех районов края. Победители регионального этапа премии представят Кубань на федеральном уровне в Москве.

Как отмечают в Сбере, в 2023 году предприниматели взяли в банке 500 млрд рублей кредитов — вдвое больше, чем в прошлом году. 

Как писали Юга.ру, В Краснодарском крае стало больше кофеен и меньше ювелирных.

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