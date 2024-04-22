В краснодарском микрорайоне Любимово устроили праздник для новоселов

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Краснодарский край

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  • © Фото Романа Сидорова
    © Фото Романа Сидорова

Жители 9 квартала микрорайона Любимово в Краснодаре получили ключи от квартир и поучаствовали в розыгрыше бытовой техники

Квартал 9 — это две свечки по 230 квартир каждая. По традиции, новые дома сдали раньше заявленного срока. На празднике новоселы принимали квартиры, знакомились с соседями, участвовали в развлечениях и розыгрыше бытовой техники, подготовленных застройщиком, ГК «ИНСИТИ». 

Традиционную красную ленточку строителям помогали перерезать дети из семей новоселов. Многие из них забирали с собой часть ленточки на память. 

Как отмечает застройщик, 90% квартир в новом квартале уже проданы, причем покупатели все чаще выбирают жилье с ремонтом от застройщика. В этот раз наиболее популярными оказались двушки — 80% от общего числа проданных и забронированных квартир.

Директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин отметил, что в компании давно принято выдавать ключи от готовых квартир раньше срока: «Для нас каждый покупатель, каждый новый житель микрорайона — это, практически, член семьи! Стараюсь всегда получать обратную связь от новоселов, что позволяет нашим объектам максимально соответствовать ожиданиям людей и их запросам».

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Важное преимущество микрорайона — собственная социальная инфраструктура. Дети из вновь сданных новостроек будут ходить в садик и школу, расположенные прямо у дома. Из квартала есть прямой выход в парковый бульвар «Любимово» с аллеями, велодорожками, памп-треком и фонтаном. Парк с бесплатным Wi-Fi, станциями для подзарядки гаджетов и детским эко-городком открыт для всех жителей микрорайона. 

  • © Фото Романа Сидорова
    © Фото Романа Сидорова

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