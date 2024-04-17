В Краснодаре откроется иммерсивная выставка «От ОТМА до Аддикции»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В Краснодаре 1 мая откроется иммерсивная выставка «От ОТМА до Аддикции» (18+)

Зрителям покажут историю первого на юге России проекта иммерсивного музея-театра «Дом мецената».

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«Вы пройдете путь от нашей первой и самой нашумевшей выставки в городе — «ОТМА», услышите историю создания и того, как важно для нас историческое пространство, как с каждым из них мы работали индивидуально и как открывали бесценные находки прошлого в стенах и потолках особняков. Как собирали антиквариат по всему миру. И как сочиняли и воскрешали героев прошлого», — рассказали организаторы. 

Экспозиция расположится на двух этажах старинного музея-театра: семь залов с рисунками прошлого, голосами, тайными ящиками, шкафами и предметами прошлого. Проводить эскурсию будет один из актеров «Дома мецената».

Выставку можно будет посетить до 8 мая по адресу улица Красная, 64. Билеты можно приобрести на сайте.

Как писали Юга.ру, в краснодарском гастропабе «ЕПТ» 18 мая откроется выставка «Сюрреализм в еде».

Афиша Выставки Искусство Музеи отдых Развлечения

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В Краснодаре откроется иммерсивная выставка «От ОТМА до Аддикции»
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