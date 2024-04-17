В Краснодаре откроется иммерсивная выставка «От ОТМА до Аддикции»

«Вы пройдете путь от нашей первой и самой нашумевшей выставки в городе — «ОТМА», услышите историю создания и того, как важно для нас историческое пространство, как с каждым из них мы работали индивидуально и как открывали бесценные находки прошлого в стенах и потолках особняков. Как собирали антиквариат по всему миру. И как сочиняли и воскрешали героев прошлого», — рассказали организаторы.

Экспозиция расположится на двух этажах старинного музея-театра: семь залов с рисунками прошлого, голосами, тайными ящиками, шкафами и предметами прошлого. Проводить эскурсию будет один из актеров «Дома мецената».

Выставку можно будет посетить до 8 мая по адресу улица Красная, 64. Билеты можно приобрести на сайте.