Женщина с двумя детьми: кто чаще всего берет ипотеку на Ставрополье

Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край

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  • © Фото bristekjegor, ru.freepik.com
    © Фото bristekjegor, ru.freepik.com

Российский банк составил среднестатистический портрет покупателя недвижимости в ипотеку в Ставропольском крае

По данным Сбера, 8 из 10 ипотек в Ставропольском крае оформили местные жители. Каждая пятая сделка (около 20% от общего количества) пришлась на покупателей из других регионов, 5% из которых — жители соседних Карачаево-Черкесии и Дагестана. 

Среднестатистический портрет покупателя недвижимости в ипотеку выглядит так: женщина 37 лет в браке и с двумя детьми, ежемесячный доход — 73 тыс. рублей, первоначальный взнос — от 30 до 50% от стоимости жилья, а сумма кредита — 3,1 млн рублей.

Аналитики отмечают, что средняя стоимость квадратного метра жилья в Ставропольском крае достигла 109 тыс. рублей на первичном рынке и 105 тыс. рублей на вторичном.

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Рост интереса к покупке недвижимости, в том числе в ипотеку, в банке объясняют развитием инфраструктуры и ростом турпотока в регионе. Современные жилые комплексы и коттеджные поселки выбирают как жильем для себя, так и долгосрочной инвестицией в курортную недвижимость.

Как писали Юга.ру, с марта заемщики могут увеличить лимит займа в 2,5 раза сочетанием семейной и рыночной ипотеки, а с 5 апреля банк возобновил прием заявок на IT-ипотеку.

Банки Деньги Жилье Ипотека Кредитование Недвижимость Сбербанк Ставрополь Финансы Экономика

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