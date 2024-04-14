В Краснодаре на улице Садовой временно ограничили движение транспорта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото с сайта «Росводоканал Краснодар» krasnodar.rosvodokanal.ru
    © Фото с сайта «Росводоканал Краснодар» krasnodar.rosvodokanal.ru

«Росводоканал Краснодар» начал ремонтные работы на коллекторе по улице Садовой

Ограничение будет действовать до 20 апреля по двум полосам на участке от улицы Серова до Садовой, 221. Связано это с ремонтными работами на коллекторе диаметром 1200 мм, расположенном на проезжей части дороги, передает пресс-центр «Росводоканал Краснодар».

Читайте также:

В связи с обрушением несущих стенок колодца специалисты демонтируют их и установят новые железобетонные кольца.

Сообщаем, что объехать проблемный участок можно по улицам: Колхозной, Гражданской, Механической и Серова.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Напоним, что в Краснодаре начались ремонтные работы на улице Северной.

Ранее Юга.ру рассказывали, когда в Краснодаре отремонтируют дорогу Почтовый тракт.

Автомобили Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Новости

Новороссийск опередил Краснодар в рейтинге городов РФ по качеству жизни
В Краснодаре на улице Садовой временно ограничили движение транспорта
В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара появится новая школа на 1550 мест
В краснодарском поселке Плодородном до конца 2024 года построят новую дорогу
В Краснодаре пройдет концерт суфийской музыки
МЧС объявило штормовое предупреждение об опасности лавин в горах Сочи

Лента новостей

Краснодарка вернулась со Шри-Ланки
12 апреля, 11:26
Краснодарка вернулась со Шри-Ланки
Как она прожила там три месяца и сколько это стоило
Вампирша-гуманистка, человек-обезьяна, говорящий кот
11 апреля, 14:51
Вампирша-гуманистка, человек-обезьяна, говорящий кот
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 11 апреля
Джонни Депп похвалил дагестанские хинкали
11 апреля, 13:08
Джонни Депп похвалил дагестанские хинкали
Что происходит?

Реклама на сайте