В Краснодаре на улице Садовой временно ограничили движение транспорта

«Росводоканал Краснодар» начал ремонтные работы на коллекторе по улице Садовой

Ограничение будет действовать до 20 апреля по двум полосам на участке от улицы Серова до Садовой, 221. Связано это с ремонтными работами на коллекторе диаметром 1200 мм, расположенном на проезжей части дороги, передает пресс-центр «Росводоканал Краснодар».

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В связи с обрушением несущих стенок колодца специалисты демонтируют их и установят новые железобетонные кольца. Сообщаем, что объехать проблемный участок можно по улицам: Колхозной, Гражданской, Механической и Серова.

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