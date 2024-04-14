В краснодарском поселке Плодородном до конца 2024 года построят новую дорогу

Краснодарский край

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  • © Фото администрации Краснодара, krd.ru
    © Фото администрации Краснодара, krd.ru

Власти Краснодара рассказали о строительстве дороги в поселке Плодородном-2 по улице Константиновской

На строительство дороги в поселке Плодородном выделили 200 млн рублей. Ее протяженность составит 1,4 км. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на главу города Евгения Наумова.

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«В начале апреля в Плодородном стартовали работы по строительству новой дороги. По Константиновской от улицы Героя Георгия Бочарникова до восточной границы жилой застройки поселка Плодородный-2. На сегодняшний день идут подготовительные работы под устройство сетей. Завершить работы подрядчик обещает до конца года», — рассказал Наумов.

Ширина проезжей части трёхполосной автодороги составит 10,5 м, а тротуара — 2 м. По данным директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина, по улице Константиновской благоустроят велодорожку шириной 2,5 м, четыре автобусных остановки и 1,8 км ливневки. На протяжении 1,5 км построят освещение.

«В настоящее время завершена разбивка трассы, приступили к работам по строительству ливневки и прокладке кабельных линий», — отметил директор подрядной организации Владимир Левченко.

Новая дорога соединит улицу Домбайскую с Александровской.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре стартовал ремонт улицы Северной от Аэродромной до Ялтинской.

Благоустройство Дороги Краснодар Ремонт дорог Строительство

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