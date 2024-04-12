В онлайн-кинотеатрах покажут комедийный триллер «Однажды в Ла-Рое»

По сюжету главный герой Рэй живет в тихом городке Ла-Рое, трудится в семейном магазине стройматериалов и очень любит жену. Узнав об измене супруги, он пытается покончить жизнь самоубийством. Однако его планы нарушает незнакомец, принявший Рэя за наемного убийцу. За устранение местного бизнесмена ему предлагают большой гонорар. Позже цепочка совпадений и недопониманий запускает события, которые заставят Рэя задуматься о своем выборе.

В триллере снялись Джон Магаро, Стив Зан, Дилан Бейкер.



«Мне интересны истории о людях, которым непросто, и они изо всех сил пытаются не отстать от жизни. Кажется, я сам чувствую примерно то же самое изо дня в день, в какой-то степени это и моя жизнь. Что-то меня цепляет в милом неудачнике, который делает все возможное и терпит неудачу», — поделился режиссер Шэйн Эткинсон.