Погода в Краснодаре: в выходные будет тепло и дождливо
Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре на выходных 13 и 14 апреля
В ночь на субботу в Краснодаре прогнозируют 11 °C, днем температура воздуха поднимется до 21 °C. По данным гидрометцентра России, в городе пройдет небольшой дождь. Ветер будет слабый — 3,5 м/с.
В воскресенье синоптики прогнозируют в Краснодаре 10 °C ночью и до 22 °C днем. Ветер слабый — 3,4 м/с.
По данным ЦГМС Краснодарского края, в регионе в выходные ожидают кратковременные дожди и грозу. В субботу в отдельных районах вероятны сильные дожди. Порывы ветра местами достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит в среднем 8…13 °C, а днем воздух прогреется до 18…23 °C.
На Черноморском побережье местами пройдет кратковременный дождь. Ветер 6-11 м/с, в отдельных районах прогнозируют порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 9…14 °C, днем 15…20 °C.
Жители Новороссийска запечатлели норд-ост:
В Сочи 13 апреля прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 8...13 °C, днем 12...17 °C. В предгорьях прогнозируют 7…12 °C ночью, днем 12...17 °C.
14 апреля на курорте также будет облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 8...13 °C, днем 14...19 °C. В предгорьях: ночью 6…11 °C, днем 12...17 °C.
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