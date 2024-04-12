Погода в Краснодаре: в выходные будет тепло и дождливо

Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре на выходных 13 и 14 апреля

В ночь на субботу в Краснодаре прогнозируют 11 °C, днем температура воздуха поднимется до 21 °C. По данным гидрометцентра России, в городе пройдет небольшой дождь. Ветер будет слабый — 3,5 м/с.

В воскресенье синоптики прогнозируют в Краснодаре 10 °C ночью и до 22 °C днем. Ветер слабый — 3,4 м/с.