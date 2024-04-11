В России возобновили льготное кредитование для айтишников. Узнали условия
Работники аккредитованных ИТ-компаний снова могут взять ипотеку под 5%
Российские банки уже возобновляют прием заявок по программе «Ипотека для ИТ». Так, в Сбере получить такой кредит можно с 5 апреля. Узнали самое важное о программе.
Условия кредитования:
- ставка — 5% годовых;
- максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов-миллионников и 9 млн для остальных;
- минимальный первоначальный взнос — 20,1% от стоимости недвижимости;
- максимальный срок кредита — 30 лет.
«Ипотеку для ИТ» можно взять:
- на квартиру или готовый жилой дом от застройщика;
- на строительство жилого дома на уже имеющемся участке или с одновременным приобретением земли.
Требования к заемщику:
- возраст — от 18 до 50 лет включительно, при этом с сентября 2023 года к заемщикам до 35 лет не предъявляют требования по минимальному доходу;
- не менее 3 месяцев трудойстройства в IT-компании, аккредитованой Минцифры РФ. Проверить работодателя можно на госуслугах — по названию или ИНН;
- после оформления ипотеки в аккредитованных IT-компаниях нужно проработать не менее 5 лет. Если уволиться раньше, программа продолжит действовать еще полгода;
- отсутствие ранее оформленной «Ипотеки для ИТ» — программой можно воспользоваться только один раз.
В 2024 году правительство выделило на госпрограмму 700 млрд рублей. Средства распределят между банками, и когда какой-то из них исчерпает лимит, взять кредит там не получится.
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