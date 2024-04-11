В России возобновили льготное кредитование для айтишников. Узнали условия

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Работники аккредитованных ИТ-компаний снова могут взять ипотеку под 5%

Российские банки уже возобновляют прием заявок по программе «Ипотека для ИТ». Так, в Сбере получить такой кредит можно с 5 апреля. Узнали самое важное о программе.

Условия кредитования:

  • ставка — 5% годовых;
  • максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов-миллионников и 9 млн для остальных;
  • минимальный первоначальный взнос — 20,1% от стоимости недвижимости;
  • максимальный срок кредита — 30 лет.

«Ипотеку для ИТ» можно взять:

  • на квартиру или готовый жилой дом от застройщика;
  • на строительство жилого дома на уже имеющемся участке или с одновременным приобретением земли.

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Требования к заемщику:

  • возраст — от 18 до 50 лет включительно, при этом с сентября 2023 года к заемщикам до 35 лет не предъявляют требования по минимальному доходу;
  • не менее 3 месяцев трудойстройства в IT-компании, аккредитованой Минцифры РФ. Проверить работодателя можно на госуслугах — по названию или ИНН;
  • после оформления ипотеки в аккредитованных IT-компаниях нужно проработать не менее 5 лет. Если уволиться раньше, программа продолжит действовать еще полгода;
  • отсутствие ранее оформленной «Ипотеки для ИТ» — программой можно воспользоваться только один раз.

В 2024 году правительство выделило на госпрограмму 700 млрд рублей. Средства распределят между банками, и когда какой-то из них исчерпает лимит, взять кредит там не получится. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре цена за квадратный метр в новостройках достигла 166 тыс. рублей. По данным аналитиков, в начале 2024 года вторичная недвижимость в Краснодаре подорожала на 6,1%.

IT Деньги Жилье Ипотека Кредитование Недвижимость Правительство Сбербанк Финансы Экономика

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