Краснодар вошел в топ-3 городов по ценам на зарядку автомобилей — исследование

Краснодарский край

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  • Зарядная станция для электромобилей © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    Зарядная станция для электромобилей © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Эксперты рассчитали среднюю стоимость зарядки в десяти городах России с наибольшим количеством станций

Аналитики сервиса 2ГИС составили рейтинг городов по средней стоимости зарядки электромобиля. Они выяснили, что Краснодар в лидерах по стоимости услуги. В городе средняя цена за кВт/ч в марте 2024 года составила 18,68 рублей.

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В Москве большая часть зарядных станций бесплатные. При этом средняя стоимость зарядки — 16,8 рублей за один кВт/ч.

Городом с наиболее дешевыми зарядными станциями из 10 городов России стал Красноярск — средняя стоимость кВт/ч здесь составляет 10,52 рубля. На первом месте в рейтинге Санкт-Петербург — цена за один кВт/ч в северной столице составляет почти 19 рублей.

Напомним, что в Краснодарском крае в 2024 году планируют установить 53 зарядные станции для электромобилей.

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