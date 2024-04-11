Краснодар вошел в топ-3 городов по ценам на зарядку автомобилей — исследование

Аналитики сервиса 2ГИС составили рейтинг городов по средней стоимости зарядки электромобиля. Они выяснили, что Краснодар в лидерах по стоимости услуги. В городе средняя цена за кВт/ч в марте 2024 года составила 18,68 рублей.

В Москве большая часть зарядных станций бесплатные. При этом средняя стоимость зарядки — 16,8 рублей за один кВт/ч.



Городом с наиболее дешевыми зарядными станциями из 10 городов России стал Красноярск — средняя стоимость кВт/ч здесь составляет 10,52 рубля. На первом месте в рейтинге Санкт-Петербург — цена за один кВт/ч в северной столице составляет почти 19 рублей.