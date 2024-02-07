В Краснодарском крае в 2024 году планируют установить 53 зарядные станции для электромобилей

В администрации Краснодарского края рассказали о планах установить полсотни станций для зарядки электротранспорта

Новые зарядные станции для электромобилей появятся в 21 муниципальном образовании Краснодарского края. Города и районы, где разместят площадки, в администрации региона не назвали.

Известно, что на эти цели направят около 350 млн рублей. Большую часть денег инвестировали частные компании, 200 млн. Еще 150 млн рублей — субсидия Правительства РФ.