В Краснодарском крае в 2024 году планируют установить 53 зарядные станции для электромобилей
В администрации Краснодарского края рассказали о планах установить полсотни станций для зарядки электротранспорта
Новые зарядные станции для электромобилей появятся в 21 муниципальном образовании Краснодарского края. Города и районы, где разместят площадки, в администрации региона не назвали.
Известно, что на эти цели направят около 350 млн рублей. Большую часть денег инвестировали частные компании, 200 млн. Еще 150 млн рублей — субсидия Правительства РФ.
В администрации Краснодарского края добавили, что к 2030 году планируют установить больше 464 зарядных станций. До конца 2024 года в регионе должны установить 53 таких площадок.
В 2023 году на территории края построили и запустили 66 электрозарядных станций.
Летом 2023 года Юга.ру писали, что в Сочи установят 16 заправок для электромобилей. А недавно мы рассказывали, что в России может появиться новый полностью отечественный электромобиль.