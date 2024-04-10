Аэропорт Сочи назвал самые пунктуальные авиакомпании в 2024 году
Сочинский аэропорт рассказал о пунктуальности авиакомпаний в начале 2024 года
Рейс считался пунктуальным, если прибывал не позднее 15 минут от времени, указанного в расписании. Об сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.
Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание:
Рейтинг авиакомпаний составили исходя из объемов перевозок и разделили на категории.
Более 100 тыс. пассажиров за квартал на прилет:
- «Аэрофлот»;
- «Победа»;
- «Россия».
От 50 до 100 тыс. пассажиров за квартал на прилет:
- «Икар»;
- Nordwind;
- S7 Airlines.
Менее 50 тыс. пассажиров за квартал на прилет:
- «ИрАэро»;
- «Ижавиа»;
- Nordstar.
Более 5 тыс. пассажиров за квартал на прилет:
- Armenian Airlines;
- Uzbekistan Airways.
Менее 5 тыс. пассажиров за квартал на прилет:
- FlyOne Armenia;
- «Белавиа» и Azal.
Напомним, что летом 2024 года аэропорт Абхазии может принять первый технический рейс.
Как писали ранее Юга.ру, в Грузии построят второй международный аэропорт за 1,2 млрд долларов.