Аэропорт Сочи назвал самые пунктуальные авиакомпании в 2024 году

Сочинский аэропорт рассказал о пунктуальности авиакомпаний в начале 2024 года

Рейс считался пунктуальным, если прибывал не позднее 15 минут от времени, указанного в расписании. Об сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание:

Рейтинг авиакомпаний составили исходя из объемов перевозок и разделили на категории.

Более 100 тыс. пассажиров за квартал на прилет:

«Аэрофлот»;

«Победа»;

«Россия».

От 50 до 100 тыс. пассажиров за квартал на прилет:

«Икар»;

Nordwind;

S7 Airlines.

Менее 50 тыс. пассажиров за квартал на прилет:

«ИрАэро»;

«Ижавиа»;

Nordstar.

Более 5 тыс. пассажиров за квартал на прилет:

Armenian Airlines;

Uzbekistan Airways.

Менее 5 тыс. пассажиров за квартал на прилет: