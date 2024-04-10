Аэропорт Сочи назвал самые пунктуальные авиакомпании в 2024 году

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Сочинский аэропорт рассказал о пунктуальности авиакомпаний в начале 2024 года

Рейс считался пунктуальным, если прибывал не позднее 15 минут от времени, указанного в расписании. Об сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание:

Рейтинг авиакомпаний составили исходя из объемов перевозок и разделили на категории.

Более 100 тыс. пассажиров за квартал на прилет:

  • «Аэрофлот»;
  • «Победа»;
  • «Россия».

От 50 до 100 тыс. пассажиров за квартал на прилет:

  • «Икар»;
  • Nordwind;
  • S7 Airlines.

Менее 50 тыс. пассажиров за квартал на прилет:

  • «ИрАэро»;
  • «Ижавиа»;
  • Nordstar.

Более 5 тыс. пассажиров за квартал на прилет:

  • Armenian Airlines;
  • Uzbekistan Airways.

Менее 5 тыс. пассажиров за квартал на прилет:

  • FlyOne Armenia;
  • «Белавиа» и Azal.

Напомним, что летом 2024 года аэропорт Абхазии может принять первый технический рейс.

Как писали ранее Юга.ру, в Грузии построят второй международный аэропорт за 1,2 млрд долларов.

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