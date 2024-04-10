В Краснодарском крае растет онлайн-торговля и туризм — статистика
Российский банк рассказал рассказал о трендовых нишах для бизнеса в Краснодарском крае
Краснодарский край остается одним из самых быстрорастущих в стране регионов по количеству регистраций новых бизнесов, отмечает управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
«Сегодня в крае растут онлайн-торговля, агробизнес, транспорт и логистика, обрабатывающая промышленность, недвижимость и индустрия гостеприимства. И мы видим рост кредитования бизнеса в этих бизнес-нишах. В прошлом году мы выдали более 468 млрд рублей кредитной поддержки, причем, каждый пятый рубль — малому и микробизнесу. Отмечу также, что малые предприниматели практически удвоили объем полученных средств и все активнее используют льготные госпрограммы», — добавляет эксперт.
В Краснодарском крае стало больше кофеен и меньше ювелирных:
Аналитики Сбера выделили несколько трендов на рынках страны и Кубани:
- все большую переориентацию торговли на страны Юго-Восточной Азии;
- рост потребления товаров и услуг;
- высокий спрос на отдых внутри страны;
- конкуренцию за «синие воротнички» на рынке труда;
- интерес южных предпринимателей к цифровизации бизнеса для снижения издержек.
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