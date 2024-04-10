В Краснодарском крае растет онлайн-торговля и туризм — статистика

Краснодарский край остается одним из самых быстрорастущих в стране регионов по количеству регистраций новых бизнесов, отмечает управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

«Сегодня в крае растут онлайн-торговля, агробизнес, транспорт и логистика, обрабатывающая промышленность, недвижимость и индустрия гостеприимства. И мы видим рост кредитования бизнеса в этих бизнес-нишах. В прошлом году мы выдали более 468 млрд рублей кредитной поддержки, причем, каждый пятый рубль — малому и микробизнесу. Отмечу также, что малые предприниматели практически удвоили объем полученных средств и все активнее используют льготные госпрограммы», — добавляет эксперт.