В Краснодарском крае растет онлайн-торговля и туризм — статистика

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Российский банк рассказал рассказал о трендовых нишах для бизнеса в Краснодарском крае

Краснодарский край остается одним из самых быстрорастущих в стране регионов по количеству регистраций новых бизнесов, отмечает управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

«Сегодня в крае растут онлайн-торговля, агробизнес, транспорт и логистика, обрабатывающая промышленность, недвижимость и индустрия гостеприимства. И мы видим рост кредитования бизнеса в этих бизнес-нишах. В прошлом году мы выдали более 468 млрд рублей кредитной поддержки, причем, каждый пятый рубль — малому и микробизнесу. Отмечу также, что малые предприниматели практически удвоили объем полученных средств и все активнее используют льготные госпрограммы», — добавляет эксперт.

В Краснодарском крае стало больше кофеен и меньше ювелирных:

Аналитики Сбера выделили несколько трендов на рынках страны и Кубани:

  • все большую переориентацию торговли на страны Юго-Восточной Азии;
  • рост потребления товаров и услуг;
  • высокий спрос на отдых внутри страны;
  • конкуренцию за «синие воротнички» на рынке труда;
  • интерес южных предпринимателей к цифровизации бизнеса для снижения издержек.

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Агрокомплекс Бизнес-сообщество Курорты и туризм Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса Сбербанк Торговля

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