В Краснодаре «Локомотив-Кубань» сыграет против красноярской команды «Енисей»

Краснодарский край

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  • © Фото Фёдора Обмайкина
    © Фото Фёдора Обмайкина

В краснодарском Баскет-Холле «Локомотив-Кубань» примет команду из Красноярска «Енисей»

13 апреля на арене Баскет-Холла в Краснодаре пройдет заключительный матч второго этапа Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» сыграет с командой «Енисей» из Красноярска.

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Матч начнется в 15:00. Приобрести билеты можно здесь.

Напомним, что 9 апреля «Локо» проиграл «Зениту» со счетом 86:91 и закрепился на четвертом месте по итогам регулярного чемпионата.

Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году лучшим спортсменом Кубани второй раз подряд стал баскетболист клуба «Локомотив-Кубань» Александр Щербенёв.

Баскетбол Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань» Спорт

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