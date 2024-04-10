В Краснодаре «Локомотив-Кубань» сыграет против красноярской команды «Енисей»

В краснодарском Баскет-Холле «Локомотив-Кубань» примет команду из Красноярска «Енисей»

13 апреля на арене Баскет-Холла в Краснодаре пройдет заключительный матч второго этапа Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» сыграет с командой «Енисей» из Красноярска.

Матч начнется в 15:00. Приобрести билеты можно здесь.



Напомним, что 9 апреля «Локо» проиграл «Зениту» со счетом 86:91 и закрепился на четвертом месте по итогам регулярного чемпионата.