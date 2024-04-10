ГК ТОЧНО построит в Северском районе детский сад с мини-музеем и метеоплощадкой

Группа компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) возведет в Северском районе Краснодарского края детский сад «Умка» на 350 мест

Дошкольное учреждение построят в новом жилом комплексе «Цветной бульвар»* в станице Северской. В проект вложат более 500 млн рублей. К архитектуре детсада девелопер подошел нестандартно: будущий детсад «Умка» построят в лаконичном скандинавском стиле, который гармонично впишется в дизайн всего комплекса.

На териитории в 7000 кв. метров появятся помещения для 18 групп по 15-20 человек, спортивный и музыкальный залы, кабинет подготовки к школе, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

Помимо основного дошкольного образования в «Умке» организуют и дополнительные занятия. Воспитанники смогут посещать изо- и мультстудии, компьютерный класс, а для проведения различных опытов в саду разместят STEAM-лабораторию.

В проекте также предусмотрели мини-музей «Родной край» для знакомства с историей и культурой региона.

На прилегающей территории установят 18 теневых навесов с игровыми зонами и две спортплощадки на 120 и 200 кв. метров для подвижных игр. Здесь расположат автогородок для изучения правил дорожного движения и музыкальную клумбу с барабанами, маракасами и даже глюкофоном — необычным инструментом с космическим звуком.

Еще одна интересная особенность проекта — космическая зона. Для обучения астрономии в игровой форме на тематической площадке установят макет Солнечной системы с телескопом.

В проекте также запланировали метеоплощадку с оборудованием для прогнозирования погоды. Дети смогут определять направление ветра при помощи флюгера, измерять температуру воздуха и записывать свои наблюдения на специальном стенде. ТОЧНО планирует достроить детсад в конце 2025 года.

Рендер детсада «Умка» в Северском районе © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Рендер детсада «Умка» в Северском районе © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

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