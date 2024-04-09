Погода в Краснодаре: воздух прогреется до 25 °С

10 апреля синоптики прогнозируют в Краснодарском крае теплую и солнечную погоду

Территория Краснодарского края 10 апреля окажется под влиянием антициклона. Он сохранит в регионе сухую погоду, что позволит солнечным лучам прогреть воздух. Об этом сообщает «Фобос».

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Температура воздуха в Краснодаре днем 23-25 °С. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм ртутного столба, что ниже нормы.



По данным синоптиков, в Сочи 10 апреля ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 9-14°С, днем 15-20 °С.