Средний размер кредита на жилье в Краснодарском крае и Крыму вырос на 15% — статистика

В первом квартале 2024 года банк РНКБ выдал около 2 тыс. ипотек на 9 млрд рублей, более 70% из них — по госпрограммам.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на ипотеку вырос на 25%, а средний чек — на 15% (до 4,6 млн рублей).