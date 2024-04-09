Средний размер кредита на жилье в Краснодарском крае и Крыму вырос на 15% — статистика

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Средний чек ипотеки в российском банке вырос до 4,6 млрд рублей

В первом квартале 2024 года банк РНКБ выдал около 2 тыс. ипотек на 9 млрд рублей, более 70% из них — по госпрограммам. 

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на ипотеку вырос на 25%, а средний чек — на 15% (до 4,6 млн рублей).

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Наибольшим спросом и в южных регионах, и в России в целом, пользовалась ипотека с господдержкой. Такие кредиты составили 71% от общего числа ипотек за январь-март. Больше половины из них заемщики оформили по программе «Семейная ипотека» — 771 кредит на 3,7 млрд рублей. 

Популярностью также пользуется «Ипотека с господдержкой» — в январе-марте клиенты РНКБ оформили 426 таких кредитов на 1,8 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в пятерку лидеров по количеству автокредитов.

Банки Деньги Жилье Ипотека Кредитование Недвижимость РНКБ Финансы Экономика

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