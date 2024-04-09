Средний размер кредита на жилье в Краснодарском крае и Крыму вырос на 15% — статистика
Средний чек ипотеки в российском банке вырос до 4,6 млрд рублей
В первом квартале 2024 года банк РНКБ выдал около 2 тыс. ипотек на 9 млрд рублей, более 70% из них — по госпрограммам.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на ипотеку вырос на 25%, а средний чек — на 15% (до 4,6 млн рублей).
Наибольшим спросом и в южных регионах, и в России в целом, пользовалась ипотека с господдержкой. Такие кредиты составили 71% от общего числа ипотек за январь-март. Больше половины из них заемщики оформили по программе «Семейная ипотека» — 771 кредит на 3,7 млрд рублей.
Популярностью также пользуется «Ипотека с господдержкой» — в январе-марте клиенты РНКБ оформили 426 таких кредитов на 1,8 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в пятерку лидеров по количеству автокредитов.