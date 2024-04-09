«Доход» банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших долгосрочных вкладов апреля

Для составления рейтинга эксперты проанализировали предложения российских банков из топ-50 по размеру активов на 1 марта 2024 года.

Доходность вкладов линейки «Доход» — от 12,97 до 15,40% годовых с учетом капитализации процентов (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 1000 рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей. Средства можно разместить на 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.

Новые клиенты банка могут открыть вклад с доходностью 16,51% годовых с учетом капитализации процентов*.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка .

* Ставка 16,51% с капитализацией действует для новых клиентов со вкладами «Доход» и «Доход Premium» от 2 до 7 млн рублей включительно, размещенных на 181 день.

Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в Уралсибе или есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно.