«Доход» банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших долгосрочных вкладов апреля
Вклад «Доход» банка Уралсиб вошел в десятку наиболее выгодных долгосрочных рублевых вкладов апреля, по версии портала Выберу.ру
Для составления рейтинга эксперты проанализировали предложения российских банков из топ-50 по размеру активов на 1 марта 2024 года.
Аналитики учитывали:
- процентные ставки;
- минимальные сумму и срок вклада;
- условия пополнения и расходования средств;
- возможность капитализации процентов;
- порядок досрочного расторжения и пролонгации договора и другие параметры.
Доходность вкладов линейки «Доход» — от 12,97 до 15,40% годовых с учетом капитализации процентов (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 1000 рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей. Средства можно разместить на 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.
Новые клиенты банка могут открыть вклад с доходностью 16,51% годовых с учетом капитализации процентов*.
Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
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* Ставка 16,51% с капитализацией действует для новых клиентов со вкладами «Доход» и «Доход Premium» от 2 до 7 млн рублей включительно, размещенных на 181 день.
Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в Уралсибе или есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно.
Ранее вклад «Доход» от Уралсиба вошел в топ самых выгодных долгосрочных депозитов 2023 года и в пятерку самых прибыльных на три года.
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