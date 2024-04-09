«Доход» банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших долгосрочных вкладов апреля

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вклад «Доход» банка Уралсиб вошел в десятку наиболее выгодных долгосрочных рублевых вкладов апреля, по версии портала Выберу.ру

Для составления рейтинга эксперты проанализировали предложения российских банков из топ-50 по размеру активов на 1 марта 2024 года.

Аналитики учитывали:

  • процентные ставки;
  • минимальные сумму и срок вклада;
  • условия пополнения и расходования средств;
  • возможность капитализации процентов;
  • порядок досрочного расторжения и пролонгации договора и другие параметры.

Доходность вкладов линейки «Доход» — от 12,97 до 15,40% годовых с учетом капитализации процентов (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 1000 рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей. Средства можно разместить на 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней. 

Новые клиенты банка могут открыть вклад с доходностью 16,51% годовых с учетом капитализации процентов*.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

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* Ставка 16,51% с капитализацией действует для новых клиентов со вкладами «Доход» и «Доход Premium» от 2 до 7 млн рублей включительно, размещенных на 181 день.

Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в Уралсибе или есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. 

Ранее вклад «Доход» от Уралсиба вошел в топ самых выгодных долгосрочных депозитов 2023 года и в пятерку самых прибыльных на три года.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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