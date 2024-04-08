Погода в Краснодарском крае: будет ветрено и без осадков
Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 8-9 апреля
В начале недели будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-18 м/с. Температура воздуха ночью 9 и 10 апреля 6-11 °С. Днем возух прогреетя до 19-24 °С. В горах ночью 0-5 °С, днем 12-17 °С.
На Черноморском побережье будет переменная облачность без осадков. Ветер 6-11 м/с, возможны порывы до 12-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 18-23 °С.
Как писали Юга.ру, по прогнозам Гидрометцентра РФ в Краснодарском крае будет очень жаркий апрель и прохладный сентябрь.
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