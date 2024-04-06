В восьми районах Краснодарского края ввели особый противопожарный режим

Краснодарский край

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  • Сосновый лес © Фото пользователя @master1305 с сайта ru.freepik.com
    Сосновый лес © Фото пользователя @master1305 с сайта ru.freepik.com

МЧС Кубани сообщило о лесопожарной обстановке на территории региона

6 апреля на территории Кубани четвертый и пятый классы пожарной опасности отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погода в Краснодаре:

При этом, по данным спасателей региона, особый противопожарный режим ввели в Выселковском, Кущевском, Новокубанском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Туапсинском и Лабинском районах.

За последние сутки загорания сухой растительности и лесные пожары в крае не зарегистрированы.

Напомним, что ночью и утром 6 и 7 апреля в Краснодарском крае прогнозируют заморозки.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае и Адыгее до 7 апреля продлили штормовое предупреждение по лавиноопасности.

Выселковский район Лабинский район МЧС Новокубанский район Павловский район Пожароопасность Пожары Приморско-Ахтарский район Тихорецкий район Туапсинский район

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