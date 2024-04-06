В восьми районах Краснодарского края ввели особый противопожарный режим
МЧС Кубани сообщило о лесопожарной обстановке на территории региона
6 апреля на территории Кубани четвертый и пятый классы пожарной опасности отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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При этом, по данным спасателей региона, особый противопожарный режим ввели в Выселковском, Кущевском, Новокубанском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Туапсинском и Лабинском районах.
За последние сутки загорания сухой растительности и лесные пожары в крае не зарегистрированы.
Напомним, что ночью и утром 6 и 7 апреля в Краснодарском крае прогнозируют заморозки.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае и Адыгее до 7 апреля продлили штормовое предупреждение по лавиноопасности.
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