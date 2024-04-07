В Юбилейном микрорайоне Краснодара к лету благоустроят прогулочную набережную

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Зубова с сайта администрации Краснодара, krd.ru
    © Фото Андрея Зубова с сайта администрации Краснодара, krd.ru

Мэрия Краснодара рассказала об обновлении прогулочной набережной в Юбилейном микрорайоне

Специалисты ведут работы по восстановлению тротуара в Рождественском парке Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В Геленджике создают проект благоустройства набережной:

Замглавы Краснодара Владимир Архипов рассказал, что сейчас на участке демонтируют старый тротуар. После там сделают новое основание и бетонное покрытие, а затем уложат плитку.

Власти Краснодара решили восстановить прогулочную набережную в Рождественском парке Юбилейного микрорайона в феврале 2024 года.

Напомним, что в Краснодаре до конца 2024 года благоустроят пять скверов.

Как писали ранее Юга.ру, в Новороссийске на Форумной площади установят новые скамейки, шезлонги, вазоны, урны и обустроят места для отдыха.

Благоустройство Город Краснодар

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В Юбилейном микрорайоне Краснодара к лету благоустроят прогулочную набережную
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