В Юбилейном микрорайоне Краснодара к лету благоустроят прогулочную набережную
Мэрия Краснодара рассказала об обновлении прогулочной набережной в Юбилейном микрорайоне
Специалисты ведут работы по восстановлению тротуара в Рождественском парке Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В Геленджике создают проект благоустройства набережной:
Замглавы Краснодара Владимир Архипов рассказал, что сейчас на участке демонтируют старый тротуар. После там сделают новое основание и бетонное покрытие, а затем уложат плитку.
Власти Краснодара решили восстановить прогулочную набережную в Рождественском парке Юбилейного микрорайона в феврале 2024 года.
Напомним, что в Краснодаре до конца 2024 года благоустроят пять скверов.
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