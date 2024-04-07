В Юбилейном микрорайоне Краснодара к лету благоустроят прогулочную набережную

Мэрия Краснодара рассказала об обновлении прогулочной набережной в Юбилейном микрорайоне

Специалисты ведут работы по восстановлению тротуара в Рождественском парке Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Замглавы Краснодара Владимир Архипов рассказал, что сейчас на участке демонтируют старый тротуар. После там сделают новое основание и бетонное покрытие, а затем уложат плитку.

Власти Краснодара решили восстановить прогулочную набережную в Рождественском парке Юбилейного микрорайона в феврале 2024 года.